Panama

Proteste für Zugang zu Bildung in der Corona-Pandemie

Anfang Oktober protestierten Lehrergewerkschaften und Eltern in Panama gegen die Bildungspolitik. Im Vergleich zu den „Risikogebieten“ in Deutschland mit 50 Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen erreicht Panama im Landesdurchschnitt fast den dreifachen Wert.

Korrespondenz aus Hannover