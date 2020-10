Rebellin contra Berufsschule

Seit Wochen herrscht bei uns im Betrieb ein krasses Corona-Chaos. In der Berufsschule gibt es keine Maskenpflicht mehr, die meisten tragen daher auch keine Maske mehr. Als ich dann letzte Woche unter Corona-Verdacht stand und getestet wurde, wurde am nächsten Morgen die ganze Ausbildungsklasse, die in die Berufsschule gefahren war, wieder nach Hause geschickt. Das war die individuelle Entscheidung einer Lehrerin, die, wie wir heute erfahren haben, Ärger dafür bekommt.

Jetzt haben wir den nächsten mit Corona-Verdacht in der Klasse, bei dem noch das Testergebnis aussteht. In der Schule schilderten wir die Situation dann der Lehrerin, die wir in der ersten Stunde hatten. Diese Informierte den Schulleiter und der wiederum den Chef der Lehrwerkstatt. Unser Chef im Betrieb hat dann die Entscheidung gefällt, dass wir in der Schule bleiben sollen. Daraufhin gab es viel Unmut.

Wir diskutierten dann in der Klasse, dass wir, wenn dann alle geschlossen gehen. Das war eine wichtige bewusstseinsbildende Auseinandersetzung, weil am Ende klar war, dass „wir nur zusammen stark sind“ und handeln müssen. Der Schulleiter hat dann vorgeschlagen, dass wir nochmal mit unserem Chef telefonieren. Dem hat die Klasse dann auch zugestimmt. ..

Der sagte im Endeffekt, dass alles nicht so schlimm ist und man mit Risiko-Patienten in der Familie Pech hat. Die, die selbst Risiko Patienten sind, müssten sich das erst mal vom Betriebs-Arzt bescheinigen lassen. Als ich das den anderen erzählte, sagten viele so etwas wie :“Oh Mann, ich verliere echt das Vertrauen in die Menschheit“ oder: „Das kann doch nicht sein“. Wir haben diskutiert, das nächste mal, wenn es einen Verdachtsfall etc. gibt. direkt geschlossen nach Hause zu gehen (und das wird bestimmt passieren).