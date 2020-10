Solidaritätserklärung an die streikenden Bergarbeiter

Gerade in der heutigen Zeit, wo die Weltwirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie verschärft wird, ist es besonders wichtig, für die Erhaltung der tariflichen Leistungen zu kämpfen und diese auch zu verbessern. Eine Betriebswirtschaft auf Kosten der Gesundheit der Mitarbeiter geht nie lange gut. Deshalb sind die 12 Stunden-Todesschichten kontraproduktiv! Das kann ich am besten beurteilen als Bergmann a.d., der beim Streik 1997 zur Erhaltung des deutschen Steinkohlebergbaus mit dabei war. Deshalb: Haltet so lange durch, bis ihr eure Rechte durchgesetzt habt.

Glück Auf!

Im Auftrag des zentralen Koordinierungsausschuss von Kumpel für AUF: Dirk Neumann