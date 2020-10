Spanische Revolutionäre erklären ihre Solidarität

...Wir sahen denselben Prozess (einen Frontalangriff des Automonopols auf die Belegschaften, wie jetzt bei Daimler, Anm. d. Red.) bei Nissan, wo die Arbeiter einen wichtigen Sieg über den multinationalen Konzern errangen, der ebenfalls eine ähnliche Situation herbeigeführt hatte. Dasselbe geschieht bei Renault, das im Mai weltweit 15.000 Entlassungen ankündigte.

Deshalb müssen sich heute mehr denn je die Arbeiter in allen Ländern dem Kampf anschließen. Es handelt sich nicht um lokale oder isolierte Konflikte, sondern um eine bürgerliche Offensive auf internationaler Ebene und mit Konsequenzen auf dieser Ebene.

Wir – die Organización Comunista Revolución - unterstützen die Arbeiter in den Daimler-Werken und unsere MLPD-Genossinnen und -Genossen, die an diesem Kampf beteiligt sind. Die internationale Solidarität unter den Arbeitern ist bei Konflikten dieser Größenordnung von zentraler Bedeutung, und wir dürfen nicht vergessen, welche Rolle die Daimler-Arbeiter beim Nissan-Streik spielten, bei dem sie nicht nur Videos und Solidaritätsbotschaften aussandten, sondern auch aktiv Geld für die Streikkasse sammelten und so zur Aufrechterhaltung des unbefristeten Streiks beitrugen. Wir ermutigen alle, sich an diesem Kampf zu beteiligen, denn ein Sieg für die Daimler-Arbeiter ist ein Sieg für die gesamte internationale Arbeiterklasse.

Es lebe der Kampf der Arbeiterklasse!