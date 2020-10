Über 17 000 Beschäftigte in Nordbayern beteiligten sich an 75 kämpferischen Aktionen gegen die geplante Arbeitsplatzvernichtung, Größere Aktionen gab es in Schweinfurt mit 3 000 und In Nürnberg mit 2000 Beschäftigten. Insgesamt waren Kollegen aus 150 Betrieben nach Auskunft der IG-Metall daran beteiligt. Ein guter Auftakt für den anstehenden harten Kampf! Streiks und kämpferische Aktionen sind jetzt notwendig.