Der größte Anteil der Waldflächen in Deutschland gehört Adelsfamilien. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung feststellt, resultiert der Waldbesitz vermutlich noch aus Zeiten vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Im Gegensatz zu den sozialistischen Anfängen in der DDR bis Mitte der 1950er-Jahre, als dort unter dem Motto „Junkerland in Bauernhand“ eine Bodenreform durchgeführt wurde, wurde der Besitz des Adels in der BRD nicht angetastet.