"Bild": "Dieser Bergmann besiegt den RAG-Konzern vor Gericht"

Rote Fahne News hatte ebenfalls berichtet (siehe hier). Der Artikel würdigt den Kampf des Kumpels und seines Anwalts Peter Weispfenning. O-Ton: "'Es ging eben nicht nur um Kündigungen auf dem Bergwerk Prosper-Haniel, sondern um das gesamte Stilllegungskonzept', erklärt Rechtsanwalt Peter Weispfenning (53), der den Bergmann vor Gericht vertreten hat. Er will als nächstes für seinen Mandanten den entgangenen Lohn einklagen."

"Das Besondere an dem Urteil: Es ist die erste Entscheidung in zweiter Instanz, die in dieser Sache ergangen ist. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu. Rechtskräftig ist das Urteil aber auch noch nicht. Die RAG könnte noch eine Nichtzulassungsbeschwerde einreichen.

Jetzt hoffen knapp 150 weitere Kumpel, die sich auch gegen ihre Kündigung wehren auf eine ähnliche Entscheidung. Der Hauptteil der Verfahren wird in den nächsten Monaten vor dem Landesarbeitsgericht Hamm entschieden."

Hier gibt es den kompletten Artikel !