Arbeiter der Parsian Ölraffinerie in Lamerd in der Fars-Provinz traten in Streik, weil ihre Löhne nicht ausgezahlt worden waren. Aus dem gleichen Grund waren die Arbeiter schon im August in Streik getreten. Der Streik reiht sich in eine Welle von Streiks und Arbeiterprotesten für höhere Löhne und gegen verschleppte Auszahlungen ein.