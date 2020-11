Corona-Mutation: Massentötung von Nerzen in Dänemark

Dazu schreiben Dr. med. Günther Bittel und Dr. med. Willi Mast in ihrem Buch „COVID-19 - neuartig, gefährlich, besiegbar!“: „Der Kampf gegen weitere derartige Pandemien erfordert auch wirksame Maßnahmen gegen die Zerstörung natürlicher Lebensräume und Ökosysteme. Zahlreiche Wissenschaftler weisen nach, dass mit dem Raubbau an der Natur die zooonotische Übertragung von Krankheitserregern auf den Menschen dramatisch verstärkt wird: Massentierhaltung, Zerstörung der großen Waldgebiete, Artensterben und das zusammengedrängt Leben von Millionen Menschen in kapitalistischen Mega-Cities bilden einen brandgefährlichen Boden, dass gefährliche Erreger immer häufiger von Tieren auf Menschen überspringen! Drei von vier der neu entstehenden Infektionskrankheiten auf der Erde haben hier ihren Ursprung, Wissenschaftler schätzen, dass von ca. 1,6 Millionen unbekannten Viren in Säugetieren und Vögeln 35 bis 50 Prozent das Potenzial haben, auf Menschen überzugehen.“