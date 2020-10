Internationale Automobilarbeiterkoordination

Delegiertenversammlung beschließt Solidaritätserklärung an Daimler-Belegschaften

Die bundesweite Delegiertenversammlung der Internationalen Automobilarbeiterkoordination (IAC) in Deutschland gratuliert den Daimler-Kolleginnen und -Kollegen zu ihrem kämpferischen Protest- und Streiktag am 8. Oktober in Stuttgart und den vielen selbständigen Pausenversammlungen in mehreren Werken. Ihr habt damit eure Kampfbereitschaft gegen die bisher weitestgehenden Angriffe des Daimler-Vorstands ausgedrückt.

Von Homepage der IAC