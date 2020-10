Wir wollen Unterstützer-Unterschriften für die Wahlzulassung der Internationalistischen Liste/MLPD zu Bundestagswahl 2021 sammeln. „Arbeiter in die Politik, wir sammeln Unterschriften für die Wahlzulassung“! So machen wir uns bemerkbar. Viele Arbeiter bleiben stehen und sind interessiert: „Wie?, um was geht es?“ „Bei Bosch werden auch Arbeitsplätze abgebaut. Wir brauchen Arbeiter in der Politik. Wir sammeln Unterstützer-Unterschriften. Die bürgerlichen Parteien sollen nicht unter sich bleiben… .“

Ein Kollege meint: „Wer sich so engagiert ist, der hat eine Chance verdient“ und unterschreibt. Ein anderer unterschreibt und sagt: „Das mit den Arbeitsplätzen, das ist gelaufen, die verlagern peu a peu nach Ungarn“. Wir entgegnen: „Gerade jetzt haben die Boschler einen wichtigen Trumpf in der Hand: Die Firma muss Aufträge erfüllen. Kollegen sollen (trotz Job-Abbau) am Wochenende arbeiten. Wir müssen uns zusammenschließen und kämpfen“. Eine junge Kollegin unterschreibt, „weil eine Unterschrift für die Wahlzulassung der MLPD auch ein Statement gegen rechts und für den Umweltschutz ist“. Derzeit stehen viele Belegschaften im Kampf um ihre Arbeitsplätze. Ein Kollege kommt auf uns zu und meint:„Die Partei kenne ich, die ist für die 30-Stunden-Woche! Das find ich gut!“

Insgesamt sammelten wir 30 Unterschriften, davon 28 für die Direktkandidatin im Wahlkreis. Einzelne Kollegen wollen mit uns in Kontakt bleiben. Das zeigt eine große Aufgeschlossenheit unter der Bosch-AS-Belegschaft.

Bei der Unterschriftensammlung vor Betrieben muss es sehr schnell gehen. Wir überlegen uns, ein Unterschriftensammlung für „Gib Antikommunismus keine Chance!“ extra mal durchzuführen.