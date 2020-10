In eigener Sache

Die "Rote Fahne Redaktion" lädt zu zwei Korrespondententreffen ein

Am Samstag, den 7. November in Frankfurt/Main, Haus Nied, Heinrich-Stahl-Straße 3, 65934 Frankfurt a.M. und am Sonntag, den 8. November in Hamburg, Geschäftsstelle der MLPD Nord, Stresemannstr. 220, HH-Altona, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt 10 Euro (zuzüglich ggf. Kosten für angebotene Verpflegung vor Ort).