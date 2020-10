Ein Platz in Gronau wird nach Grete Kusber benannt

Schon vor etwa drei Jahren hatte der Kurdisch-Deutsche Freundschaftskreis Münsterland e. V. in einem Bürgerantrag an den Rat der Stadt Gronau darum gebeten, dass in Gronau eine Straße nach Grete Kusber (Margarete Irmgard Kusber) benannt werden sollte.

2019 hat der Gronauer Verkehrsausschuss dem Antrag des Vereins zugestimmt. Gleichzeitig wurde dem Verein aber signalisiert, dass es aktuell schwierig sei, eine angemessene Straße für die Benennung zu finden. Daher hat der Verein ergänzend beantragt, dass ein bisher namenloser Platz in der Gronauer Morgensternsiedlung, in der Grete Kusber auch gewohnt hatte, nach ihr benannt werden soll. Diesem Antrag hat der Gronauer Verkehrsausschuss kürzlich zugestimmt.

In der Morgensternsiedlung wurden in den letzten Jahren mehrere Stolpersteine zum Gedenken an KPD-Widerstandskämpferinnen und -Widerstandskämpfer, die in der NS-Zeit aktiv und verfolgt waren, verlegt. Auch zum Gedenken an Grete Kusber und an ihre Mutter sowie ihren Stiefvater wurden dort bereits Stolpersteine verlegt. ...

Der Verein hofft jetzt, dass die offizielle Benennung des Platzes bald durchgeführt wird.