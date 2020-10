„Exzessive Gewalt“

Zehn davon wurden beim gewaltsamen Eindringen der Armee in das Flüchtlingslager Am’ari verletzt, zwei weitere nahe der völkerrechtswidrigen Trennmauer in Jenin, vier weitere im Dorf Kafr Qaddum und zwei weitere im Dorf Rafat nahe Jerusalem. Am gestrigen 18. Oktober wurde ein palästinensischer Teenager von israelischen Soldatinnen und Soldaten in Kafr Qaddum angegriffen und schwer mit einem gummiüberzogenem Metallgeschoss verletzt, das in seinem Hals stecken blieb.

Ingesamt 127 mal überfiel die israelische Armee Ortschaften im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem: Dabei wurden 106 Zivilisten, darunter zwölf Kinder und zwei Frauen, willkürlich verhaftet. …