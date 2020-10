Ich lese gerade den Artikel "Konsequenter Gesundheitsschutz muss Vorrang haben" auf Rote Fahne News. Dort steht: "Und ein anderer Kollege berichtet: 'Bei uns hat die Personalabteilung eine Stunde mit einer Arbeitsgruppe diskutiert, um sie zu überzeugen, sich nicht testen zu lassen und weiterzuarbeiten, obwohl ein Kollege der Gruppe positiv getestet worden ist! 'Wir können doch nicht die Fabrik stilllegen', war das Argument.' "

Ich unterstütze die im Artikel genannten Forderungen. Aber - Im Pflegebereich ist es anders, weil es nicht um Autos, sondern um hilfebedürftige Menschen geht.

Die Pflegekräfte meines ambulanten Pflegedienstes werden auch nicht getestet. Schon am Beginn der Pandemie antwortete mir - darauf angesprochen - eine Pflegekraft, die Befürchtung sei wohl, dass bei ggfs. positivem Test dann Überstunden für die gesunden Pflegekräfte angeordnet werden müssten, was auch nicht so einfach umsetzbar ist.