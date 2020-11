Innenminister Wöller - treten Sie sofort zurück!

Es handelte sich bei der Demonstration der "Querdenker" um ein Gemisch von Menschen die Sorgen um ihre demokratischen Rechte haben, Impfgegnern, Ultrareaktionären und Faschisten, unter anderem war Sven Liebig aus Halle an der Saale vor Ort. Kontrolliert wird die Bewegung von Ultrareaktionären und Faschisten entsprechend der faschistischen Querfrontstrategie (mehr dazu siehe hier!) . Reichkriegsflaggen wurden geschwenkt, die Reichsverfassung von 1871 zur allein gültigen erklärt, NPD-Fahnen waren zu sehen, faschistische Hooligans griffen die Polizei und Gegendemonstranten an. Laut der Gewerkschaft ver.di wurden allein 32 Übergriffe auf Journalisten durch Teilnehmer der Corona-Leugner gemeldet.

Dagegen gab es großen Protest von Gewerkschaftern, Antifa, aus SPD und Linkspartei, von Autonomen, der MLPD und des Jugendverbands REBELL. Viele Jugendliche waren gekommen, klar mit Maske, Abstand und mit antifaschistischen Symbolen und Forderungen.

Doch wie war es möglich, dass dieser provokatorische Aufmarsch mit bundesweiter Mobilisierung, die Leipziger Innenstadt regelrecht besetzten konnte? Es wurden weder die Auflage nach Mund/Nasenschutz, Abstandhalten, noch das Verbot zu demonstrieren eingehalten - auch nicht die Begrenzung der Teilnehmerzahl.

Das Bautzner Oberverwaltungsgericht kippte am Vormittag des 7. November die Auflage des Leipziger Gerichts, wonach eine Versammlung der „Querdenker“-Bewegung auf dem Parkplatz der neuen Messe festgelegt wurde. Weil genau klar war, dass die Auflagen nicht eingehalten werden. Wir fordern den Rücktritt des reaktionären Innenministers Wöller - auch an die Richter des Oberverwaltungsgericht geht diese Aufforderung.

So war schon um 12.30 in der Innenstadt kein Durchkommen mehr. Völlig egoistisch und verantwortungslos wurde dichtgedrängt das Coronavirus ignoriert und stattdessen eine „Impfdiktatur“ angeklagt. Dabei laufen die Intensivstationen schon wieder voll!

In unglaublicher Demagogie wurde an der Volksbewegung in der ehemaligen DDR angesetzt, wenn die Parole: „Wir sind das Volk“ intoniert wurde. Dann müsste man aber auch für wirksamen Schutz des Volkes sein! Darauf angesprochen, dass Protest gegen die Regierung links sein muss und dass man für wirksamen Gesundheitsschutz gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung kämpfen muss, waren nur wenige offen.

Einen klaren Trennungsstrich mit den Faschisten gab es nicht. Völlig verblendet wurde oft gesagt, man sehe keine Faschisten, genauso wie sie das Coronavirus nicht erkennen. Nach dem Motto: Ich bin der Nabel der Welt, meine persönliche Freiheit zählt, und es gibt nur das was ich sehen will. Eine unglaubliche Verwirrung, was rechts oder links ist: Es wurde erklärt, der Sozialismus sei das, was wir schon haben, weil der Kapitalismus global ist und der Staat das Sagen, die Diktatur ausübe. Nur: Was soll die Diktatur des allein herrschenden internationalen Finanzkapitals mit "Sozialismus" zu tun haben? Echte Sozialisten treten ja gerade für eine internatonale sozialistische Revolution dagegen ein. Der Antikommunismus treibt seine Blüten: „Nein, Sozialismus, das wollen sie nicht!“ Ohne zu wissen, was denn der wissenschaftliche Sozialismus ist. Ein paar Rote Fahne Magazine wurden trotzdem verkauft und auch Flugblätter wurden genommen.

Die Polizei sah zu, wie gegen alle Auflagen verstoßen wurde. Darauf angesprochen, meinte einige, ja das sei jetzt in Arbeit die Versammlung aufzulösen. Das geschah erst nach stundenlangem Verstoß gegen 16 Uhr. Im Gegensatz zu linken Demos, wo Wasserwerfer ohne zögern eingesetzt werden, wie noch am gleichen Abend im Stadtteil Connewitz, geschah das nur durch mehrmalige Aufrufe. Diese wurden in der Mehrheit völlig ignoriert. Von wegen, wie von Ministerpräsident Kretschmer angekündigt, es würden die Regeln durchgesetzt. Dies geschieht genauso wenig bei bei „Pegida“ in Dresden und zeigt die Faschisierung des Staates - gefördert von der sächsischen Regierung, die ihren Fokus auf den Kampf gegen links hat.

Abends im Stadtteil Connewitz war sich dann die Polizei nicht zu fein dort reinzuküppeln, wo Antifaschisten sich gegen Faschisten verteidigten.

Besonders Gespräche mit Jugendliche machten deutlich, dass die Bewegung „Gib Antikommunismus, Faschismus, Rassismus und Antisemitismus keine Chance!“ viel breiter und offensiver gestärkt werden muss. Für ein breites antifaschistisches Bündnis, gegen eine Spaltung und Ausgrenzung gegenüber dem REBELL und der MLPD! So gelang doch einzelne zu überzeugen, dass „Stalinismus“ ein Kampfbegriff der Herrschenden ist. Mit dem Antikommunismus jeglicher Coleur fertig zu werden, das ist eine wesentliche Schlussfolderung!