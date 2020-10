Veranstaltungsreihe „Internationalismus Live“

Müslüm Elma kommt in die Horster Mitte

Müslüm Elma, Angeklagter beim Münchner TKP/ML-Verfahren, kommt zur Veranstaltung im Rahmen der Veranstaltungsreihe der MLPD, „Internationalismus Live“, am 29. Oktober in den Kultursaal in der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst!

Von mf