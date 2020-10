Internationalismus Live

Müslüm Elma: Unbeugsamer Kämpfer kommt in die Horster Mitte - Flyer ist online

Mit Müslüm Elma kommt am 29. Oktober nicht nur der Angeklagte aus dem Münchener TKP/ML-Prozess zu Gast in die Horster Mitte nach Gelsenkirchen, auf den sich die Richter beim Prozess am meisten eingeschossen hatten. Es kommt auch ein unbeugsamer Kämpfer gegen den Antikommunismus in die Stadt der 1000 Feuer".

Von Rote Fahne Redaktion