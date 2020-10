Nationaler Protesttag gegen Pläne der Zentralbank

Am Sonntag fand in der Hafenstadt Karatschi eine Großdemonstration mit Zehntausenden Teilnehmern statt. Sie forderten den Rücktritt von Premierminister Imran Khan. Zwei Tage zuvor hatte eine Großdemonstration in der Stadt Gujranwala stattgefunden. Dem vorangegangen waren mehrere Großdemonstrationen von Zehntausenden Staatsbediensteten in der Hauptstadt Islamabad. Sie forderten Gehaltserhöhungen, ein Ende der Angriffe auf die Pensionen und eine hundertprozentige Zulage bei den Kosten im Krankheitsfall.