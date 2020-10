Protest gegen Castor von Nordenham nach Biblis nimmt zu

"Atommüll von einem ungeeigneten Ort an einen anderen ungeeigneten Ort zu verschieben, ist unabhängig von erklärten Pandemielagen nicht nur unnötig, sondern falsch!", stellt Silke Westphal von der AG Schacht KONRAD e. V. fest. Die Atomkraftgegnerinnen und -gegner bemängeln an dem geplanten Zielort, dem Standortzwischenlager Biblis, u. a. die fehlenden Möglichkeiten zur Nachbesserung oder Reparatur der Castor-Behälter. Sollte im Laufe der Jahre eine Undichtigkeit auftreten, gibt es vor Ort keine andere Möglichkeit, als einen weiteren Deckel aufzuschweißen. Dies würde aber künftig einen Weitertransport verhindern. „Das Zwischenlager Biblis ist eine atompolitische Sackgasse ohne Wendehammer!“ kritisiert Herbert Würth vom Aktionsbündnis Castorwiderstand Neckarwestheim.

Die Bundesregierung hat nach wie vor kein Konzept für die Lagerung von Atommüll. Gorleben hat sich als ungeeignet erwiesen und die neue Suche steht erst ganz am Anfang. Es wird mehr als ein halbes Jahrhundert dauern, bis wir vielleicht einen geeigneten Ort gefunden haben. In der Zwischenzeit werden die Castor-Behälter das für sie ursprünglich ausgelegte Alter von 30 Jahren weit überschritten haben, die Genehmigungen für die Castor-Hallen laufen bereits ab 2034 aus. Die Atommüllfrage ist also für Jahrzehnte in der Zukunft völlig ungeklärt, während in den sechs noch laufenden Atomkraftwerken und den Uran- und Brennelementefabriken Gronau und Lingen unaufhörlich weiterer Atommüll produziert wird.

Es gibt kein vertretbares Konzept für den vorhandenen Atommüll

Die Energiewende wird mit Ausbremsregelungen sabotiert

Atomenergie ist kein Beitrag gegen die Klimakatastrophe

Wir rufen zum Protest gegen diese sinnlose Atommüll-Verschiebung auf. Protest-Infopunkte sind die Mahnwachen in Nordenham, Bremen, Oldenburg, Köln, Göttingen und Biblis. Alle aktuellen Informationen und Aktionen auf unserer Homepage: www.castor-stoppen.de