Regelmäßige Corona-Tests in Fleischbetrieben nötig

Die unsägliche Dumpinglohnpolitik, die Wohnsituation in Sammelunterkünften stand bundesweit in der Kritik. AUF Gelsenkirchen hatte damals das brisante Thema auf die Tagesordnung im Ausschuss für Arbeit und Soziales gebracht.

Martina Reichmann, sachkundige Einwohner für AUF: „Es wurde bestätigt, dass die Stadt Gelsenkirchen medizinisch induzierte Tests durchführt, dass es aber keine prophylaktischen Tests gibt und auch keine weiteren Testungen im Schlachthof geplant waren. Jetzt wurden 27 Infektionen in einem fleischverarbeitenden Betrieb in Gelsenkirchen bekannt. Die Arbeiter sind in Quarantäne, der Betrieb erst mal zu.

Schlussfolgerung ist für mich einmal mehr, dass regelmäßige Tests der Mitarbeiter in den Fleischbetrieben nötig sind – für den Schutz der Arbeiter, für Gesundheitsmaßnahmen, wenn eine Infektion festgestellt wird und um eine weitere Ausbreitung zu stoppen! Die aktuellen Fallzahlen belegen, dass gehandelt werden muss.“