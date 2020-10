"Gib Antikommunismus keine Chance!"

"Simurg News" berichtet über Podiumsdiskussion des Internationalistischen Bündnisses

Das türkischsprachige Oniline-Magazin Simurg News berichtete vor kurzem über die Podiumsdiskussion des Internationalistischen Bündnisses zur weiteren Entfaltung der Bewegung mit dem Motto: "Gib Antikommunismus keine Chance!", die am 3. Oktober in den Räumen der Alevitischen Gemeinde in Stuttgart-Bad Cannstatt stattgefunden hat.