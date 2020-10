„Solide, kämpferische (Frauen-)Gewerkschaftsarbeit – das wird dringend gebraucht!“

Gerade uns arbeitenden Frauen treffen die Folgen der Weltwirtschafts- und Finanzkrise sowie der Corona-Pandemie mehrfach und meist drastisch aufgrund der doppelten Ausbeutung und der besonderen Unterdrückung der Masse der werktätigen Frauen. In diesem Sinne entspricht es voll unserem Interesse, mehr Frauen für die Gewerkschaftsarbeit zu gewinnen und wiederum unsere Zukunftsinteressen in den Gewerkschaften zum Tragen zu bringen!

Das Tagesseminar des Arbeiterbildungszentrums zur gewerkschaftlichen Frauenarbeit, das am 31. Oktober in Gelsenkirchen stattfinden wird, liefert grundlegende Argumente, Durchblick und wertvollen Austausch – meldet Euch an!

Frauen und interessierte Männer sind herzlich willkommen.

Alle infos zum Seminar und einen Flyer gibt es hier auf Rote Fahne News!