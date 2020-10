„Sorgen zum Schulbeginn – jetzt handeln!“

Einheit bestand, dass die Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen an Schulen unzureichend und damit inakzeptabel sind. Die Probleme werden damit auf Eltern, Schüler und Lehrer abgewälzt. „Zu unseren Kritiken gehört die Desinformation über die Problematik an Schulen. Dass Kinder nicht Corona gefährdet seien, ist längst widerlegt“ so Carmen Dachner vom Ortsvorstand Courage. „Forschungen aus Indien, Oxford und Wien rücken dramatisch die Frage der Kinder in ein anderes Licht. Die Frankfurter Rundschau veröffentlichte am 13. Oktober alarmierende Ergebnisse, dass Kinder offenbar auch zu den „Superspreadern“ von Corona, also zu den Infektionsträgern Nr.1 gehören.“ Es wurden eingehend Schritte beraten und Initiative für ein Sofortprogramm ergriffen, das einstimmig beschlossen wurde mit einer Enthaltung.

Anwesende Vertreter von AUF Gelsenkirchen brachten sich aktiv in die Diskussion ein. „In den letzten Wochen und Monaten haben wir uns von AUF Gelsenkirchen immer wieder begründet und dezidiert gegen vorschnelle Lockerungen in NRW gewandt“ so Jan Specht, Stadtverordneter von AUF Gelsenkirchen. „Doch das wurde weder ernst genommen noch publiziert – die Probleme, vor denen wir gewarnt haben, sind jetzt eingetreten. Inzwischen ist ganz NRW zum Hotspot geworden! Es ist für uns selbstverständlich ein konsequentes Sofortprogramm zu unterstützen.“