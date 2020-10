Kampf um jeden Arbeitsplatz

„Thüringer Automobil-, Zuliefer und Metallindustrie in der Krise“

Etwa 600 Arbeitsplätze stehen in Nord- Thüringen auf der Abschußliste (NORMA in Gebershausen mit 160, Conti Mühlhausen mit 185 und EATON Nordhausen mit 250). In Süd-Thüringen sollen bisher 400 Jobs vernichtet werden (EIO Sonneberg, NOBLEX Eisfeld, u.a.). Und in der Region um Eisenach wurden bereits zum 30. September 450 Beschäftigte bei JD Norman gekündigt und nach wie vor sind über 50 Prozent der Industriearbeiter in Kurzarbeit.

Von MLPD Thüringen