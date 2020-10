10.000 gegen Diktatur und Monarchie

Seit Wochen demonstrieren in Thailand landesweit vor allem Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten für demokratische Rechte und gegen die reaktionäre Regierung und die Monarchie. Am Montag bekam die deutsche Botschaft in Bangkok Besuch von rund 10.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Sie forderten Aufklärung darüber, was der thailändische König in Deutschland treibt. König Maha Vajiralongkorn lebt bevorzugt am Starnberger See, laut Verfassung wird jede Kritik an ihm mit hohen Gefängnisstrafen bedroht.