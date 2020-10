Anhaltender Frauenprotest gegen PiS-Regierung

Seit dem vergangenen Donnerstag, als das polnische Verfassungsgericht die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs bei schweren Missbildungen des Fötus unter Strafe stellte, gehen in Polen die Frauen vor allem abends und nachts aus Protest zu Tausenden auf die Straße. Am Wochenende gab es in über 100 Orten und Städten Proteste. Am Montag wurde in den Städten zu Straßenblockaden während des Berufsverkehrs organisiert. Für Mittwoch ist jetzt ein Frauenstreik angekündigt. Die Wut der Frauen richtet sich gegen die ultrarechte PiS-Regierung und den katholischen Klerus.