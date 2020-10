Anwältin festgenommen – Festnahme und Repression schüchtern uns nicht ein

Ebenfalls am 29. Oktober wurden viele unserer Klientinnen und Klienten bei Hausdurchsuchungen in der Nacht festgenommen. In den regierungstreuen Medien wurden am frühen Morgen Nachrichten veröffentlicht, in denen es hieß, dass es "Haftbefehle gegen 120 Personen und 99 Personen in Polizeigewahrsam" gebe.

Die Anwältin unseres Büros, Seda Saraldi, wurde im Rahmen der gleichen Ermittlungen an der Seite ihrer Familie in Denizli festgenommen. Unsere Freundin Seda Saraldi wird immer noch auf der Gendarmeriewache von Denizli Tavas festgehalten.

Aufgrund eines "Restriktions-Beschlusses" über die Ermittlungsakte erhalten wir keine Informationen. Wegen der "Einschränkung des Anwaltsbesuchs" für den Zeitraum von 24 Stunden ist es uns auch nicht möglich, mit unseren Mandantinnen und Mandanten zu sprechen.

Die Art und Weise, wie Menschen, die für demokratische Rechte und Freiheiten kämpfen, inhaftiert werden, zeigt, wie sehr die Angst der politischen Macht gewachsen ist. An einem Punkt, an dem die Ungerechtigkeiten zunehmen, sucht die politische Macht die Lösung in einem Angriff auf die Bevölkerung und auf revolutionäre Menschen.

Der Beschluss zur "Einschränkung des Anwaltsbesuchs" im Rahmen der Ermittlungsakte stärkt die Wahrscheinlichkeit der "Folter und Misshandlung". Darüber hinaus zeigt auch der Beschluss über Restriktionen bezüglich Akteneinsicht, dass es sich um eine ungesetzliche Untersuchung handelt.

Wir wissen recht gut, unter welchem Vorwand die Volksanwältin Seda Saraldi festgenommen wurde. Die Verteidigung der Rechte des Volkes, die Anwaltschaft für das Volk ist kein Verbrechen. Wir werden niemals aufgeben, für die Rechte der Bevölkerung zu kämpfen und den Kampf für Gerechtigkeit auszuweiten.

Die Anwältin Seda Saraldi muss freigelassen werden!

Nieder mit dem Faschismus – Lang lebe unser Kampf!