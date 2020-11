Bürgerliche Medizin – tastend im Nebel des Krisenchaos

Mit Begriffen wie „Fahren auf Sicht“ oder „Wissenschaft als Wissen auf Zeit“ (Professor Hendrik Streeck) wird dann „medizinphilosophisch“ gerechtfertigt, dass es nur bedingte Teilerkenntnisse geben könne und eine ständige Annäherung der Erkenntnis an die materielle Wirklichkeit ausgeschlossen sei. Der bekannte Virologe Professor Christian Drosten verbreitet die Mär von der angeblich unpolitischen und ideologiefreien Wissenschaft. Die von AfD und vermeintlichen „Querdenkern“ beschworene „Virologen-Diktatur“ wird hier nicht erkennbar, eher die Weigerung, klar auf Seiten der Massen Partei zu ergreifen!

Wirkliche Versäumnisse der Regierungen

Aktuell gibt es um die Regierungsbeschlüsse zum „Wellenbrecher-Shutdown“ ein Hauen und Stechen: Einige Fachgesellschaften und Virologen begrüßen die Regierungs-Beschlüsse. Die Virologen Streeck und Schmidt-Chanassit nehmen gemeinsam mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die Beschlüsse auseinander und kritisieren ihren spekulativen Charakter und dass sie keinerlei langfristige erfolgversprechende Perspektive haben. Selbst haben sie aber auch nicht mehr zu bieten als Plattitüden: man solle sich mehr um „Risikogruppen“ kümmern und eher Gebote als Verbote erlassen. Die wirklichen Versäumnisse der Regierung und das positivistische Daten-Chaos von WHO bis RKI kritisieren sie dagegen nicht! Auch hat Streecl zumindest in der Vergangenheit das lebensgefährliche Konzept der "Durchseuchung" in die Waagschale geworfen.

Mediziner-Plattform erreicht Umdenken des RKI in einer wichtigen Frage

Die Mediziner-Plattform im Internationalistischen Bündnis konnte dagegen gegenüber dem Robert-Koch-Institut erreichen, dass die bisherige an Wahrsagerei grenzende Einstufung aller nicht an Corona Verstorbenen als „Genesene“ verlassen wird - zugunsten der Erfassung als nicht mehr akut infiziert. Zu der geforderten systematischen Erfassung der Langzeitfolgen und chronischen Verläufe sowie der Immunitätsentwicklung und Dunkelziffer werden jetzt wenigstens Studien gemacht. Das zeigt die Defensive der bürgerlichen Ideologie.