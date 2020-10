Bergbau

Weiterer Prozess gegen die RAG-Kündigungen beim Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Am Freitag, den 30. Oktober, findet in Düsseldorf am Landesarbeitsgericht ein weiterer Prozess gegen die Kündigung von 200 Bergarbeitern der Zeche Prosper-Haniel statt.

Von Kumpel Für AUF Linker Niederrhein: