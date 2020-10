Internationalismus Live mit Müslüm Elma

Seitens der MLPD wurde von Beginn an eine intensive Solidaritätsarbeit geleistet. Wir haben gemeinsame Solidaritätsaktionen und Protestaktionen organisiert, so die Protestaktionen vor Konsulat und Botschaft in Düsseldorf, Frankfurt am Main, München, Hamburg oder auch in Berlin, an denen deutsche, türkische und kurdische Aktivistinnen und Aktivisten teilgenommen haben. Die Kriminalisierung von Marxisten-Leninisten durch die Bundesregierung in trauter Einheit mit dem faschistischen Erdoğan-Regime in Ankara wurde unter die Arbeiter getragen und eine Aufklärung über die Rolle des deutschen Imperialismus und seiner Zusammenarbeit mit dem türkischen Imperialismus wurde geleistet. Ebenso gab es eine fachkundige, engagierte rechtsanwaltliche Vertretung der Angeklagten. Die Parteivorsitzende der MLPD, Gabi Fechtner, nahm persönlich an einer gemeinsamen Kundgebung in München teil. Die Veranstaltung mit Müslüm Elma in der Horster Mitte ist ein Höhepunkt der Solidaritätsarbeit.

Themen werden auch sein:

Wie wird der Kampf gegen das Münchener-Gesinnungsurteil gegen Marxisten-Leninisten als Bestandteil der Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ weitergeführt?

Wie ist die Entwicklung der Türkei einzuschätzen? Die MLPD wird ihre Analyse zum neuimperialistischen Charakter des Landes in die Diskussion einbringen.

Wie kann der Kampf gegen das faschistische Erdoğan-Regime erfolgreich geführt werden?

Nach einführenden Beiträgen gibt es Gelegenheit zur Diskussion.

Die Veranstaltung wird unter strengem Gesundheitsschutz entsprechend den Corona-Regeln durchgeführt werden. Wir bitten daher darum, frühzeitig zu erscheinen. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen begrenzt. Der beste Schutz sind FFP-2 Masken. Diese werden wir auch vor Ort anbieten.

Einlass zur Veranstaltung ist am 29. Oktober, ab 17.30 Uhr. Beginn wird um 19 Uhr sein. Es gibt leckeres Essen.

Ort: Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1, 45899 Gelsenkirchen.

Der Eintritt beträgt 3 Euro / ermäßigt: 1.50 Euro.