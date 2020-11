Kämpferischer Frauenrat solidarisch mit Flüchtlingsfrauen

In einer der Resolutionen erklärt sich der Kämpferische Frauenrat solidarisch mit den Flüchtlingsfrauen, die kämpfen müssen:

um die Registrierung und Gesundheitsfürsorge für ihre neugeborenen Kinder wie in Bremen

gegen die Diskriminierung in der Unterbringung in Unterkünften ohne Rechte und Gesundheitsfürsorge gegen Corona wie in Ellwangen

für das Recht auf Psychotherapie wie in Tübingen nach all der Gewalt und Traumatisierung, die wir in unseren Heimatländern, auf der Flucht oder auch hier in Deutschland erlebt haben.

Wir stehen an eurer Seite und verpflichten uns, mit und für euch zu kämpfen, unter anderem aus Anlass des bevorstehenden Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2020.