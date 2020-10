Kundgebung und Demonstration gegen die Schließung der Krankenhäuser im Essener Norden

Selbstverständlich wird beides unter Corona-Bedingungen stattfinden: Masken- und Abstandspflicht werden streng eingehalten werden.

Wann und Wo?

Kundgebung und Demonstration finden statt bzw. starten: Am Samstag, 31. Oktober, ab 11 Uhr auf dem Forumsplatz in Altenessen (gegenüber Haupteingang Allee-Center). Gehen wir gemeinsam auf die Straße. Zum Kämpfen ist es nie zu spät! Nur wer kämpft, kann gewinnen!

... und vorher laden wir noch ein zum Plakate und Transparente malen:

Am Dienstag, 20. Oktober., ab 16.30 Uhr im Pavillion auf dem Karlsplatz und danach um 18.30 Uhr beginnt die Vorbereitung der Demonstration

Resolution der Bürgerversammlung vom 8. Oktober 2020 im „Fünf-Mädel-Haus“, Stoppenberg „Gegen die Schließung der Krankenhäuser im Essener Norden! Für eine wohnortnahe allseitige Gesundheitsversorgung!"

Die Bürgerversammlung vom ... 8. Oktober im „Fünf-Mädel-Haus“ in Stoppenberg lehnt die bereits in Gang gesetzte Schließung von zwei der drei Krankenhäuser des Essener Nordens und die Abschiebung eines Teils der Belegschaften in das Niedriglohnunternehmen 'Perse' entschieden ab.

Dieser Kahlschlag bei Arbeitsplätzen und Betten wird nicht nur die sozialen Probleme in unseren Stadtteilen verschärfen, sondern bedeutet auch eine unverantwortliche massive Verschlechterung der Gesundheitsversorgung.

Mit den langen Transportwegen, die Notfallpatienten oder werdende Mütter von nun an nach Borbeck oder in den Essener Süden oder gar nach Gelsenkirchen werden über sich ergehen lassen müssen, werden Menschenleben aufs Spiel gesetzt! Gerade die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig eine allseitige wohnortnahe Gesundheitsversorgung ist. Und die wird in zukünftigen Pandemien noch wichtiger werden.

Wir sind nicht mehr bereit, mit Wut im Bauch zuzusehen, dass das ganze Gesundheitswesen auf Kosten der Menschen dem Profit von Krankenhauskonzernen untergeordnet wird! ...

Hier gibt es den Demonstrationsaufruf als pdf-Datei!