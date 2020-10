Lockdown im Landkreis Rottal-Inn

Gegen die Fassade des Robert-Koch-Instituts (RKI), das in der aktuellen Corona-Pandemie eine wichtige Rolle spielt, sind in der vergangenen Nacht Brandsätze geschleudert worden. Das Feuer konnte gelöscht werden. Niemand kam zu Schaden. Dass die Täter aus dem faschistoiden bis faschistischen Spektrum so genannter Corona-Leugner kommen ist wahrscheinlich.