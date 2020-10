Pressemitteilung der MLPD

Müslüm Elma: Unbeugsamer türkischer Revolutionär kommt in die Gelsenkirchener Horster Mitte

Am Donnerstag, den 29. Oktober kommt Müslüm Elma zu einer „Internationalismus Live“ Veranstaltung der MLPD in die Horster Mitte in Gelsenkirchen.

Von Zentralkomitee der MLPD