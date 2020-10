Pressemitteilung der MLPD zur Arbeitsplatzvernichtung findet Echo

In einem Artikel berichtet die Zeitung über die Arbeitsplatzvernichtung im Sprinter-Werk in Düsseldorf – mit ausdrücklichem Verweis auf die MLPD Pressemitteilung: "Auch die MLPD befürchtet eine radikale Kürzung. Die Linksaußen-Partei hatte am Donnerstag eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie ankündigt, den ‘Kampf der Arbeiter im Daimler-Werk Düsseldorf angesichts der Ankündigung von 1300 Entlassungen unter Einstellung der Nachtschicht im Werk zum Anfang November‘ zu unterstützen.

Drastische Angriffe des Daimler-Vorstands

Diese Maßnahme reiht sich ein in weitere drastische Angriffe des Daimler-Vorstands an anderen Standorten in Deutschland, die als ‘neue Mercedes-Benz-Strategie“ bezeichnet werde, so die Partei.

Betroffen von den Streichungen seien demnach die Leiharbeiter. Diese würden abgemeldet, so Paul Straif, MLPD Düsseldorf-Sprecher.“

Hier geht es zum Artikel (Leider kostenpflichtig)!