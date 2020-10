Protest gegen gefährliche Arbeitsbedingungen

Seit dem 5. Oktober streiken fast 4.000 Beschäftigte in drei Werken der Texport Industries in Hindupur, im Bundesstaat Andhra Pradesh, für höhere Löhne, da sie nicht einmal den offiziellen Mindestlohn erhalten. 90 Prozent von ihnen sind Frauen. Am 9. Oktober demonstrierten 500 Kolleginnen und Kollegen vor dem Büro der Firma gegen die Verhaftung von 25 Gewerkschaftern zwei Tage zuvor, die den Streik unterstützt hatten. Für Texport Industries arbeiten 15.000 Arbeiter in 19 Werken.