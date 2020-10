RKI antwortet auf Offenen Brief der Medizinerplattform des Internationalistischen Bündnisses

Die Kritik an einer teils irreführenden und unzureichenden Datenerhebung und Statistik durch das RKI wurde mit konstruktiven Vorschlägen dem RKI in Form eines Offenen Briefes übermittelt. (siehe hier) In der zügigen Antwort des Covid-19-Lagezentrums beim RKI wird diese Kritik zumindest teilweise aufgegriffen. Das RKI hatte bisher alle nicht verstorbenen Covid-19-Patienten nach einer gewissen Zeit oder bei zwei negativen Abstrich-Untersuchungen nach Krankenhaus-Entlassung als "Genesen" gezählt. Dies ignoriert die doch erhebliche Problematik von chronischen Verläufen und Spätfolgen, die in der Statistik bisher nirgends auftauchen, was wiederum einer Unterschätzung der Gefährlichkeit von Covid-19 Tür und Tor öffnet.

Hier die Antwort des Covid-19-Lagezentrums beim RKI

Sehr geehrter Herr Dr. Bittel, sehr geehrter Herr Dr. Mast, sehr geehrter Herr Wagner,

vielen herzlichen Dank für Ihre Schreiben und Ihre Anregungen, die wir am RKI diskutiert haben.

Die Detailtiefe der im Meldesystem erfassten Daten ist nur begrenzt und Informationen wie z. B. zu den Spätfolgen sind hierin nicht erfassbar. Das RKI ist aber an verschiedenen Studien beteiligt. Im Rahmen der LEOSS Studie (https://leoss.net/) werden z. B. klinische Daten zu COVID-19 Patienten erfasst. Ein weiteres Projekt (COVIM), bei dem das RKI als Partner mitwirkt, beschäftigt sich mit der Immunität. Darüber hinaus wird vom RKI an einem Fragebogen für die Nachbeobachtung von Teilnehmenden der Seroprävalenzstudien (Corona Monitoring lokal und bundesweit) zu möglichen gesundheitlichen Folgen von SARS-CoV-2-Infektionen gearbeitet. Dieser Fragebogen wird gerade mit externen Partnern überarbeitet und abgestimmt, damit Evidenz zu Langzeitfolgen aus unterschiedlichen Studien zukünftig zusammengeführt werden kann.

Ferner gibt es weitere Wissenschaftler, die Studien durchführen. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein leitet bspw. das COVIDOM-Projekt zu Spätfolgen von Corona, welches das RKI bei der Antragsstellung sehr begrüßt hat. Die genaue Beteiligung des RKI an der Studie wird gerade geklärt.

Ihren Kritikpunkt zu dem Begriff "Genesene" können wir sehr gut nachvollziehen. Wir haben uns im Krisenstab entschieden, zukünftig von "überstandene aktive Infektion" zu sprechen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen