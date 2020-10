Solidaritätskundgebung mit den Bergarbeitern in der Türkei

Leider werden sie immer wieder von Gendarmerie gestoppt, angegriffen und es kommt zu Festnahmen. Ihre Aktion wurde von ihrer Gewerkschaft (Bağımsız Maden-İş - Unabhängige Bergarbeiter Gewerkschaft) organisiert.

In Berlin sind verschiedene Institutionen und Personen zusammengekommen, um gegen die Angriffe des türkischen Staates zu protestieren und sich mit den Bergarbeitern zu solidarisieren. Aus diesem Anlass wird es am morgigen 30. Oktober 2020 um 18.00 Uhr am Brandenburger Tor (Pariser Platz) eine Solidaritätskundgebung mit den Bergarbeitern geben.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, daran teilzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Solidaritätskomitee mit den Bergarbeitern – Berlin