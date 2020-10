Streik gegen Haushaltskürzungen

Ein islamistisch-faschistischer Attentäter ermordete in Nizza am Donnerstag drei Menschen. Kurz danach erschießt die Polizei in Avignon einen Mann, der Passanten mit einer Pistole bedrohte. Mutmaßlich gehörte er zur faschistischen identitären Bewegung. Ministerpräsident Emmanuel Macron ruft zum "Krieg gegen den Terror" auf. Nach jedem faschistischen Anschlag wird der französische Staatsapparat weiter ausgebaut, faschisiert und militarisiert. So auch jetzt: Demonstrationen verboten, Polizei massiv aufgerüstet und präsent in den Straßen. Häufig stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Täter polizeibekannt sind und vom Inlandsgeheimdienst beobachtet werden. Warum will es nicht gelingen, diese Gefährder aus dem Verkehr zu ziehen, bevor sie mörderische Anschläge verüben?