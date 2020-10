Die Arbeiter beim Unternehmen Whirlpool in Neapel traten am 22. Oktober in einen acht-stündigen Streik gegen die Entscheidung, das Werk in Neapel am 31.10. zu schließen, was die Vernichtung von 400 Arbeitsplätzen und weiteren in der Zulieferindustrie bedeutet. Am 23. Oktober protestierten Gewerkschafter von FIM-CISL, FIOM-CGIL und UILM-UIIL an verschiedenen Orten in Italien dagegen. Whirlpool stellt Waschmaschinen und Kühlschränke her.