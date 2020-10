"Wir Altersteilzeitler werden mit der verbliebenen Kraft der alten Knochen an Eurer Seite stehen"

Angesichts der Androhung der Vernichtung Tausender Arbeitsplätze in Untertürkheim durch Daimler rückt die Frage eines selbstständigen Kampfs um jeden Arbeitsplatz in den Vordergrund.

Die Betriebsratsspitze pocht auf die Einhaltung der Zukunftsvereinbarungen, die jetzt offenbaren, was Kritiker immer prophezeit haben: Verträge zur Ruhigstellung der Belegschaft, in deren Windschatten der Konzern seine Neuaufstellung im internationalen Konkurrenzkampf durchsetzen will.

In der angeblich besten Demokratie der Welt ist ein Streikrecht nicht vorgesehen - man hat sich als Arbeiter an die Rituale von Friedenspflicht, Urabstimmung und Weisungen der Gewerkschaftsführung zu halten - mehr gibt diese Demokratie nicht her.

Logischerweise haben nicht wenige Kollegen, trotzdem sie erkennen, dass jetzt ein Kampf notwendig ist, Angst: „Was passiert mir wenn ich ohne Aufruf der IG Metall streike? Aus Erfahrung wissen wir, dass Daimler mit Repressionen nicht zimperlich ist!

Aus Erfahrung wissen wir aber auch, dass die Solidarität und der Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen eine Kampfkraft entfaltet hat, der Daimler immer unterlegen war.

So geschehen 1996, im selbstständigen Kampf der Belegschaft für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall; so geschehen 2004 im selbstständigen Kampf gegen das Daimler-Erpresswerk mit dem Höhepunkt des Marsches auf der B10. Damals wurde ein Verfahren wegen Landfriedensbruch von Daimler angestrebt - angesichts der Entschlossenheit der Belegschaft hat Daimler den Schwanz eingezogen.

Ganz wichtig: Die Daimler-Kollegen stehen nicht allein - unzählige Solidaritätsbekundungen und zugesagte Unterstützung im Falle eines Streiks belegen dies. Und letztlich werden wir Altersteilzeitler selbstverständlich und mit der verbliebenen Kraft der alten Knochen an Eurer Seite stehen

Grüße und nicht auf den Knien!