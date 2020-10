"Wir überbringen die solidarischen Grüße des Kämpferischen Frauenrats von unserem ersten Treffen zur Vorbereitung des 13.Frauenpolitischen Ratschlags", schreiben die Frauen. "In dieser Zeit der Pandemie und der Angriffe auf eure Arbeitsplätze sind auch die Familien und gerade die Frauen in den Betrieben und zuhause herausgefordert wie noch nie zuvor. Wir Frauen des Kämpferischen Frauenrats stehen an eurer Seite und erklären unsere Solidarität mit euch. Wir wünschen jedem Einzelnen von euch Mut, Ausdauer und Kraft. Wir alle müssen zusammenhalten!

Am Tag gegen Gewalt an Frauen, dem 25.11.2020, werden wir insbesondere die Frauen auf euren Kampf aufmerksam machen und zur Solidarität mit euch aufrufen. Am Tag gegen Gewalt an Frauen gehen weltweit Frauen gegen jede Form von Gewalt auf die Straße, und Arbeitsplatzvernichtung ist auch eine Form von Gewalt.

Ihr seid nicht alleine!

Solidarische Grüße

Der Kämpferische Frauenrat"