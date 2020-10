Zur Situation der Flüchtlinge

Mindestens 20 Menschen sind gestorben. Es werden aber noch viele vermisst, und die Zahl der Todesopfer kann in Wahrheit viel höher sein. Die griechische Insel Samos sowie die türkische Küste wurden von Tsunamis erfasst. Die Tsunamiwarnung betrifft auch Lesbos.Dort hat die griechische Regierung das neue Flüchtlingslager Kara Tepe auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz direkt an der Küste gebaut. Dort sind die Menschen einem Tsunami schutzlos ausgeliefert. Alle müssen sofort in Sicherheit gebracht werden!

Jordanis Georgiou von der Solidaritäts- und Hilfsorganisation SI berichtet, dass in den letzten Tagen die Ausgangssperren für die Flüchtlinge ausgesetzt wurden. Sie können das Camp zwischen 8 Uhr und 20 Uhr verlassen. Sie können in die Stadt und sich auf der Insel bewegen. Michalis von unserer Partnerorganisation Ochi sagte: "Wir haben mit Unterstützung von Spenden von Solidarität International einen Bus gemietet der fünf bis sechs Mal am Tag hin- und herfährt. Das ist wichtig für die Kinder und Frauen, wenn sie in die Stadt wollen. Das sind immerhin sechs Kilometer. Die Situation im neuen Camp ist schwer. Es gibt keinen Strom und kein fließendes Wasser. Der Regen macht allen zu schaffen. Die Eröffnung der Schule am Rande des Camps, eine Initiative von uns, ist immer noch nicht genehmigt. Ich habe die Erlaubnis bekommen, dass ich in meiner Schule zwei Tage in der Woche die Flüchtlingskinder unterrichten darf, solange die Ausgangssperre aufgehoben bleibt.

Ein weiteres Desaster sind die Toiletten und die Duschen. Wir haben viele Eimer verteilt, damit sie Wasser haben, umzu duschen. Aber dies ist auch kalt. Für die Frauen ist es unerträglich. Sie brauchen eigene Duschen, wo nicht jeder reinschauen kann. Wir haben uns umgeschaut, aber das Ganze ist sehr kostspielig. Du brauchst warmes Wasser, aber das Abwasser muss entsorgt werden. Die Lösung dieses Problems wird von den Behörden auf die lange Bank geschoben."