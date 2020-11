Aktion der „Querdenker“ an 1000 Schulen in Deutschland!

Demnach planen die sogenannten „Querdenker“ eine Aktion gegen die Maskenpflicht am 9. November in ganz Deutschland. Zur gleichen Zeit häufen sich Studien, die den Verlauf von Corona-Erkrankungen bei Kindern untersuchen. In Studien aus Oxford und Wien wird deutlich, dass die Schulen zu den hauptsächlichen Übertragungsorten des Corona-Virus gehören.

Dass über Monate hinweg durch die Bundes- und Landesregierung keine Konsequenten Maßnahmen für Gesundheitsschutz an Schulen ergriffen wurden, ist ein Skandal. Dagegen braucht es organisierten Protest! Die „Querdenker“ jedoch leugnen in menschenverachtender Weise die Gefahren des Corona-Virus und sind dabei durchsetzt mit faschistischen Kräften. Darüber schüttelten die Rotfüchse nur die Köpfe. Entsprechend gilt es am Montag, solchen Aktionen, falls sie stattfinden, entschieden Paroli zu bieten!