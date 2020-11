Castor-Transport rollt erneut durch Deutschland

Die Angst ist groß. Das Schiff hat seine GPS-Ortung ausgeschaltet und damit gegen internationales Seerecht verstoßen. Für ein großes Polizeiaufgebot entlang der Stecke wurde ein „Hygiene-Konzept“ erstellt. Jedoch selbst die Gewerkschaft der Polizei kritisiert den Transport angesichts der Pandemie.

Willkommen geheißen wird der Castor im Zwischenlager im südhessischen Biblis von einer schwarz-grünen Landesregierung. Hier bahnt sich an, was selbst nach einem Atomausstieg im Jahr 2022 noch lange auf uns zukommt: Im Ausland wiederaufbereiteter Atommüll ist wieder zurückzunehmen. Ein nicht kalkulierbares atomares Risiko durch Mängel an den Castoren oder auch in den „Zwischen-lagern“, weitere Nutzung des aufbereiteten Atommülls für Atomwaffen.

Das zeigt: Wachsamkeit und Widerstand ist mehr als notwendig!

Die MLPD unterstützt die Forderungen des Bündnisses CASTOR-stoppen | www.castor-stoppen.de fordert: Atomkraft = Atommüllkatastrophe & Super-GAU! Alle AKWs abschalten – sofort und weltweit!