Solingen

Demontage des Betriebsrates bei Borbet krachend gescheitert!

Am 29 und 30. Oktober fanden bei Borbet in Solingen neue Betriebsratswahlen statt. Vorangegangen waren fortwährende Konflikte zwischen dem 2018 regulär gewählten Betriebsrat und der Geschäftsleitung des Borbet-Standortes in Solingen.

Von SOLINGEN AKTIV