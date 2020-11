Den Antikommunismus erfolgreich „an den Hörnern gepackt“

Bewusst haben wir den Kampf gegen den Antikommunismus in den Mittelpunkt gestellt, um ihn bei „den Hörnern“ zu packen, wie Gabi Fechtner uns im Interview auffordert. Wir einigten uns auf die Ansprache: „Wir sammeln hier Unterschriften gegen den Antikommunismus und für die Wahlzulassung der Internationalistischen Liste/MLPD!“

Gegen eine anfängliche Skepsis machten wir damit gute Erfahrungen, weil wir gleich polarisierten und dazu herausforderten, sich zur gesellschaftlichen Kernfrage zu äußern: „Kommunismus – da herrscht doch keine Demokratie!“ „Doch, denn im Sozialismus als erster Phase des Kommunismus bestimmt die übergroße Mehrheit der Arbeiter über die Politik. Im Gegensatz zu heute, wo eine verschwindende Minderheit internationaler Monopole bestimmt und die Arbeiterrechte unterdrückt. Deshalb müssen wir auch Unterschriften zur Wahlzulassung sammeln.“

Auch konnten wir mit dieser Ansprache alle ansprechen, auch Nicht-Wahlberechtigte wie Kinder, Jugendliche oder Migranten. So outete sich ein syrischer Flüchtling stolz, dass er auch Kommunist sei, unterschrieb, und wir verabredeten, weiter in Kontakt zu bleiben. So sammelten wir innerhalb von knapp zweí Stunden jeweils 14 Unterschriften für unseren Direktkandidaten und die Landesliste und 20 Unterschriften für die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ Drei Leute, die wir kennengelernt haben, wollen weiter in Kontakt bleiben!