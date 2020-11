Geburtstagsständchen für die revolutionäre Weltorganisation ICOR

Am 6. Oktober 2010 in Berlin in einem internationalen Festakt gegründet, hat die ICOR seither große Fortschritte in der Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen gemacht. Heute sind 60 Organisationen aus fünf Kontinenten Mitglied der ICOR.

Zu diesem großen Erfolg der revolutionären Weltorganisation, die heute mehr denn je gebraucht wird, erreichte die Rote Fahne Redaktion ein Geburtstagsständchen aus Hamburg, dass wir unseren Leserinnen und Lesen nicht vorenthalten wollen. Deshalb bringen wir es heute als Sonntagskonzert.

Bühne frei und Happy Birthday ICOR!