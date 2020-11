Halle an der Saale

Geht nicht zu den rechten massenfeindlichen "Anti-Corona"-Demos

Fakt ist, dass in Halle an der Saale hier Kräfte am Werk sind, die zu 100 Prozent am krisengeschüttelten Kapitalismus festhalten, der Ursache für Pandemien wie Corona bis hin zu Massenentlassungen und ihn gegen eine echte Alternative einer von Ausbeutung, Unterdrückung, Umweltzerstörung und Kriegen befreiten Gesellschaft verteidigen.

Korrespondenz